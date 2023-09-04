Санкт-Петербург, 5 сентября, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении шестерых участников китайской организованной преступной группы (ОПГ), занимавшихся обманом в отношении туристов из Китая, 4 сентября сообщала объединенная пресс-служба судов города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно материалам расследования, лидер группировки Лю Цзюнь с июня по август 2020 года похищал путешественников из КНР, посещавших Россию в рамках экскурсионных поездок. Члены группы отбирали у потерпевших имущество с целью получения прибыли.

Преступники применяли по отношению к похищенным насилие. Главным направлением незаконной деятельности группы стало создание туристических агентств, занимавшихся приемом туристов из Китая, а также их провозом по определенным точкам торговли и общественного питания.

Участники ОПГ продвигали собственные заведения и не платили налоги государству. Лю Цзюнь получил максимальное среди всех наказание — пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные члены группы были осуждены на срок лишения свободы от двух до четырех с половиной лет.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября 2022 года в Санкт-Петербурге задержали депутата муниципального совета одного из муниципальных образований города. Он стал фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества по организации незаконной миграции и легализации более 100 тыс. иностранных граждан.

Правоохранительные органы получили свидетельства того, что задержанный создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке иностранцев на миграционный учет. Депутат привлек к участию в этой схеме троих мужчин и трёх женщин.