Техас, США, 5 сентября, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Как минимум 23 человека пострадали, когда легковой автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Denny’s в американском штате Техас. Об этом 4 сентября сообщил телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 11:22 по местному времени 4 сентября в городе Розенберг. Автомобиль целиком въехал в ресторан, пробив стену здания и спровоцировав многочисленные разрушения. По данным полиции, 23 человека, находившиеся в момент ДТП в ресторане, были доставлены в больницы с ранениями разной степени тяжести. Отмечается, что жизнь всех пострадавших вне опасности.

Полиция начала расследование причин и обстоятельств произошедшего. Устанавливается, руководствовался водитель преступными мотивами или нет. Сам водитель не пострадал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что два человека пострадали в результате столкновения автомобиля каршеринга с автобусом в Москве. Водитель каршерингового автомобиля скрылся с места ДТП, прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы взяла под контроль установление обстоятельств аварии и привлечение виновника к ответственности.

Также сообщалось, что водитель автомобиля ГАЗ в Ковровском районе Владимирской области сбил сотрудника патрульно-постовой службы и скрылся с места наезда. После ДТП сотрудника полиции доставили с травмой в медучреждение для оказания необходимой помощи, а водитель ГАЗа бросил своё транспортное средство в лесу и скрылся.