Киев, 5 сентября, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ подрываются на минах, оставшихся в земле со времен Великой Отечественной войны, написала газета Handelsblatt со ссылкой на рядового украинской армии с позывным Лютый.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

По его словам, военные натыкаются на опасные устройства, захватывая траншеи, но не успевают спрятаться от них и получают ранения или погибают. Лютый отметил, что иногда, после обнаружения мин, к местам находок выдвигается группа саперов, которых приходится долго ждать.

Генералы ВСУ, недовольные этим ожиданием, пренебрегают безопасностью и приказывают подчиненным продвигаться дальше, без провидения разминирования. Лютый также сообщил, что не все военные готовы выполнять подобные распоряжения.

Ещё один военнослужащий ВСУ Владимир, который побеседовал с авторами статьи, заявил, что командиры относятся к солдатам как к пушечному мясу. Он добавил, что действия российских войск превратили в настоящий кошмар будни украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее британский Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) выпустил доклад, в котором говорится, что возможности контрнаступления ВСУ наталкиваются на различные проблемы, в том числе трудности с персоналом на уровне батальонов и бригад. Авторы документа также подчеркивают, что одним из главных ограничений для украинских войск является отсутствие у них глубокой разведки российских минных полей.

4 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение последних 10 дней ВСУ проводят масштабные атаки на позиции Вооружённых сил РФ, неся большие потери. Так, по его словам, только 3 сентября украинская армия потеряла 11 танков, включая 6 машин, подбитых под Работино в Запорожской области.