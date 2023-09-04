Сочи, Краснодарский край, 5 сентября, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путины были достигнуты договорённости в вопросе поставок российского зерна в бедные страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Мы обсудили с господином [Владимиром] Путиным инициативу об отправке зерна в бедные страны. Мы согласны проводить такую работу. Договорились, что мы сможем отправлять переработанное в муку российское зерно в бедные страны», — сказал Эрдоган 4 сентября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи.

Он также добавил, что катарская сторона готова принять участие в инициативе России и Турции по отправке переработанного в муку российского зерна в бедные страны. По его словам, Катар готов оказать существенную финансовую поддержку в рамках проекта.

Как передавало ИА Регнум, на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Реджеп Тайип Эрдоган призвал украинскую сторону смягчить подход, чтобы добиться возобновления зерновой сделки. Он подчеркнул, что ожидания Москвы от зерновой сделки являются справедливыми.