Москва, 5 сентября, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Спортсменам из России и Белоруссии, допущенным до соревнований в нейтральном статусе, запретили общаться с журналистами на турнирах под эгидой Международной федерации плавания. Об этом говорится в списке критериев, опубликованном на сайте организации World Aquatics.

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«Нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу не будет разрешено проходить через смешанную зону или участвовать в каких-либо пресс-конференциях во время международных соревнований», — говорится в распространённом 4 сентября заявлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе организации сообщили, что Международная федерация плавания приняла решение допустить россиян и белорусов до участия в турнирах. При этом спортсменам из России и Белоруссии запрещено использовать флаги и гимны своих стран.

В конце августа о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом также сообщили в пресс-службе Всемирном федерации бадминтона. Решение вступит в силу с 26 февраля 2024 года.