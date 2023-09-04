Ниамей, 5 сентября, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских сил. Об этом 4 сентября сообщило агентство Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА Регнум ВС Нигера

«Назначенный военными властями премьер-министр Нигера заявил в понедельник о проводящихся переговорах… чтобы французские силы быстрее покинули страну», — сказано в материале.

Али Махаман Ламин Зейн также подчеркнул, что французские военнослужащие находятся на территории страны незаконно.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, в ходе которого достигли договорённости о стремлении к разрешению ситуации в Нигере дипломатическим путём. Стороны также обсудили условия безопасности в африканской стране.