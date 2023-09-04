Сеул, 4 сентября, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Около 120 тысяч школьных учителей провели масштабные митинги в Южной Корее, из них только в Сеуле собрались на протестную акцию около 50 тысяч человек. Об этом 4 сентября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Организатором протестов выступила Корейская ассоциация профсоюзов учителей. Митинги прошли на фоне нескольких случаев суицида учителей, страдавших от притеснений со стороны учеников и их родителей. Учителя требуют защиты их прав в классе.

Отмечается, что многие учителя ради участия в протестной акции взяли 4 сентября дополнительный выходной, из-за чего как минимум 30 школ по всей стране вынуждены были закрыться из-за отсутствия преподавателей. Власти предупредили участников акций протеста о незаконности срыва занятий и дисциплинарной ответственности за такой шаг.

Акции протеста начались в июле после суицида молодой учительницы, которая пыталась разобраться со случаем травли среди учеников. Кроме того, два самоубийства учителей произошли в конце августа — начале сентября. Организаторы протестных акций объявили, что пикеты и митинги будут проводиться каждые выходные. Учителя требуют принятия законопроектов о повышении статуса учителей и защите образовательной деятельности.

Министерство образования пообещало предотвратить случаи наказания учителей за законную образовательную деятельность и улучшить общение между учителями и родителями. 2 сентября министерством создана рабочую группа для усиления правовых мер и принятия мер по обеспечению прав учителей. В частности, таких как отказ от телефонных звонков родителей на их личные телефоны, при этом конкретные сроки не уточнялись.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил профессора Корейского института развития и бывшего министра образования при администрации Ли Мён Бака Ли Чжу Хо новым министром образования страны.

Предыдущий министр образования Пак Сун Э заявила о намерении уйти в отставку на фоне критики со стороны учителей и родителей по поводу снижения возраста поступления в школу.