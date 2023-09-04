Берлин, 4 сентября, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Гражданам России следует воздержаться от поездок в Германию на автомобилях с российским регистрационными номерами из-за продолжающихся случаев с конфискацией таких машин, сообщило в своем Telegram-канале посольство РФ в Берлине в рамках соответствующего комментария.

Иван Шилов ИА REGNUM

В дипмиссии уточнили, что указанной рекомендации необходимо придерживаться до «прояснения ситуации». Представители посольства также посоветовали тем, кто пострадал в результате подобных инцидентов, обращаться к сотрудникам российских консульских учреждений.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля стало известно, что немецкая таможня впервые вернула гражданину РФ автомобиль, конфискованный у него из-за санкций. От действий властей Германии пострадал Иван Коваль.

Его автомобиль таможенники арестовали ещё 1 июня, несмотря на то, что в документах не было выявлено каких-либо нарушений. Сотрудники таможни сослались на запрет на въезд в ЕС автомобилей с номерами РФ, который действует с октября 2022 года.

14 июня Германия в первый раз в своей истории представила стратегию национальной безопасности. В документе говорится, что Россия является «самой серьёзной угрозой» для европейского миропорядка. В стратегии также отмечается, что её определяющим фактором стали изменения, которые были вызваны специальной военной операцией на Украине.