Москва, 4 сентября, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Международная федерация плавания приняла решения допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований при условии их выступления под нейтральным флагом. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщили в пресс-службе World Aquatics.

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По информации пресс-службы, организация провела опрос, согласно которому 67% респондентов высказались за допуск россиян и белорусов до международных соревнований при определённых условиях. Например, спортсменам необходимо воздержаться от высказываний в поддержку проведения Россией специальной военной операции.

Кроме того, российским и белорусским спортсменам запрещено использовать флаги, гимны и другую символику своих стран.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа пресс-служба Всемирной федерации бадминтона сообщила о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов. Решение вступит в силу с 26 февраля 2024 года.