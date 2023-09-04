Берлин, 4 сентября, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц появился на публичном мероприятии впервые после получения травмы. Об этом 4 сентября сообщает агентство DPA.

Annette Riedl/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии посетил религиозное мероприятие в Берлине и на вопросы журналистов о самочувствии ответил, что у него «всё хорошо», не вдаваясь в подробности. Отмечается, что Шольц появился с повязкой на правом глазу, как и на фото, которое он опубликовал на своей странице в соцсети.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2 сентября, по данным немецкого издания Frankfurter Rundschau, канцлер ФРГ Шольц получил травму во время занятий спортом. Представитель кабмина ответил на запрос журнала Spiegel и пояснил, что политик споткнулся и ударился лицом во время пробежки.

Позднее, 4 сентября, Шольц опубликовал в соцсети Х (ранее Twitter) свою фотографию. На ней глава правительства Германии запечатлён с повязкой на правом глазу и с царапинами на лице.