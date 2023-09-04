Хельсинки, 4 сентября, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Работу принадлежащего «Яндекс. такси» российского агрегатора Yango не намерено ограничивать на территории своей страны правительство Финляндии. Об этом 4 сентября сообщил телерадиоканал Yle.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Правительство не намерено ограничивать деятельность российской службы такси Yango в Финляндии», — сказано в письме финского министра транспорта и коммуникаций Лулу Ранне главе комитета по вопросам транспорта и коммуникаций парламента Финляндии Йоуни Оваска. Выдержку из письма процитировал телеканал.

Согласно оценке финского агентства транспорта и связи Traficom, передача данных пользователей российскому сервису Yango не представляет реальной угрозы безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уполномоченный по защите персональных данных Финляндии Ану Талус 8 августа объявила о временном запрете с 1 сентября передачи персональных данных пользователей службы такси Yango, в том числе данные о поездках клиентов и обработку этой информации.

Сбором и обработкой данных для службы такси занимается нидерландская компания Ridetech International B. V. К персональным данным относятся адрес клиента и его маршрут во время поездки. Уполномоченный пояснила, что Yango не может обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законодательством ЕС.

В июле 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому сотрудники ФСБ получат доступ к данным о заказах в службах легкового такси. Документ вступит в силу с 1 сентября этого года.