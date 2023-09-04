Брянск, 4 сентября, 2023, 21:49 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области, частично повреждено административное здание, сообщили 4 сентября местные власти.

«ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района. В результате обстрела частично повреждено административное здание», — написал глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что при обстреле никто не пострадал, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум 2 сентября, семь домов повреждены при обстреле ВСУ посёлка в Брянской области. Как заявил губернатор, пострадавших не оказалось, частичные разрушения получили только жилые домовладения.