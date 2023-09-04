Москва, 4 сентября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал 23 сайта, которые не выполнили требования удалить материалы, посвящённые тематике ЛГБТ. Об этом 4 сентября сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные от ведомства.

«Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 — это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой», — сообщили журналистам.

В Роскомнадзоре напомнили, что в России законом запрещено распространять материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, и за это предусмотрено ограничение доступа к материалам. Кроме того, статья 6.21 КоАП России предусматривает административную ответственность за пропаганду ЛГБТ-отношений или смену пола.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что с 1 сентября 2023 года вступил в действие приказ о блокировке интернет-ресурсов, где отказываются удалять ЛГБТ-материалы. Он сообщил, что ведомство начнёт это делать на следующий день. В августе мировой судья в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за то, что платформа не удалила ЛГБТ-контент. В соцсети выявили четыре видеоролика с демонстрацией нетрадиционных отношений.