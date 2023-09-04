Москва, 4 сентября, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале свежее фото, как утверждается, генерала Сергея Суровикина с супругой. Пост появился вечером 4 сентября.

Соцсети Фото, которое Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа генерал-полковника Виктора Афзалова назначили временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ вместо освобождённого от должности Суровикина. Ранее, 29 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обращаться со всеми вопросами касательно Суровикина в Минобороны.