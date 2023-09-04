Богота, 4 сентября, 2023, 21:02 — ИА Регнум. На Украине погиб Алехандро Эррера, прибывший в страну из Колумбии для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщила 4 сентября колумбийская газета Tiempo.

Иван Шилов ИА Регнум

«В начале сентября семье позвонили и сообщили, что он умер», — говорится в публикации.

По предварительным данным, Эррера погиб во время ракетного обстрела. Ранее он служил в правоохранительных органах Колумбии.

На Украину Эррера отправился в декабре 2022 года, несмотря на то, что мать просила его не делать этого. Прибыв туда, наёмник предупредил в соцсетях, что все, кто хочет сделать тоже самое, должны быть морально готовы.

Ранее в соцсетях распространили видео, в котором наёмник пожаловался, что украинские военные избили и унизили прибывших на Украину военных из Колумбии. Кроме того, в другом ролике один из колумбийских военных советников заявил, что украинские военнослужащие относятся к ним как животным.

Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с ИА Регнум отметил, что иностранные военные, прибывшие на Украину поддержать ВСУ, жаловались на неуважительное отношение там. Такие заявления делали в том числе поляки и немцы. По мнению эксперта, украинские бойцы уважают только тех, кто прибыл из США.