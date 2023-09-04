Вашингтон, 4 сентября, 2023, 20:37 — ИА Регнум. В возрасте 56 лет 4 сентября умер бывший лидер рок-группы Smash Mouth и автор заглавной песни мультфильма «Шрек» Стивен Харвелл. Сообщается, что музыкант «ушёл спокойно в окружении семьи и друзей».

Eric Liesse Стивен Харвелл

«Стив ушел из Smash Mouth два года назад, и группа продолжает гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом. Тем не менее, наследие Стива будет жить в его музыке», — привёл слова менеджера группы Роберта Хейса журнал Rolling Stone.

Он выразил соболезнования в связи со смертью музыканта, который был одним из главных рокеров 90-х годов. Хейс добавил, что во главе с Харвеллом Smash Mouth продали более десяти миллионов копий альбомов по всему миру и не раз попадали на вершины музыкальных чартов, включая престижный Billboard. Причиной смерти музыканта назвали печёночную недостаточность.

Харвелл родился в 1967 году. Начал музыкальную карьеру в качестве рэп-исполнителя, но в 1994 году сформировал рок-группу Smash Mouth. На первой репетиции коллектива на барабанах играл его менеджер Кевин Колеман, на гитаре — Грег Камп, на бас-гитаре — Пол Де Лисл. Основным музыкальным направлением группы стал ска-панк. Харвелл также участвовал в ТВ-шоу и выступал на радио. О завершении карьеры музыкант объявил после выступления на фестивале в октябре 2021 года, сославшись на проблемы со здоровьем.