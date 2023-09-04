Москва, 4 сентября, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 сентября наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Сергей Карпухин/ТАСС Айшат Кадырова

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить Кадырову Айшат Рамзановну», — говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации указе президента.

Вместе с тем за решение важных государственных задач и добросовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени наградили руководителя администрации главы и правительства Чечни Галаса Таймасханова.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года дети главы Чечни Рамзана Кадырова — дочь Айшат и сыновья Ахмат, Эли и Адам —посетили передовую, где встретились с военнослужащими из Чечни и передали им гуманитарный груз, который поручила вручить президент Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова. В месте, где они побывали, перед этим шли бои, сектор отбили у противника незадолго до посещения. Делегация из Чечни осмотрела трофеи, оставшиеся от нацистских формирований.