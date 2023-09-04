Шойгу не стал связывать позицию Киева со сменой главы минобороны Украины
Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу 4 сентября прокомментировал отставку Алексея Резникова с поста главы украинского минобороны и назначение на должность Рустема Умерова. Шойгу не стал связывать с этим изменение официальной политики Украины.
«Там всё зависит не от Киева, не от того, кто будет министром обороны. Всё зависит от того, что скажут из Вашингтона. Как скажут, так и будет», — заявил глава Минобороны по итогам переговоров глав России и Турции в Сочи.
Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Резникова. По словам украинского лидера, в Верховной раде отметили, что Умеров способен справиться с новыми обязанностями и не нуждается в дополнительных представлениях.
На следующий день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что смена главы минобороны Украины не поможет Киеву, а для России отставка Резникова ничего не изменит. При этом Пушилин отметил, что Резников себя серьёзно дискредитировал.
Резников 4 сентября официально подал заявление об отставке в Верховную раду.