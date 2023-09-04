Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу 4 сентября прокомментировал отставку Алексея Резникова с поста главы украинского минобороны и назначение на должность Рустема Умерова. Шойгу не стал связывать с этим изменение официальной политики Украины.

Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Там всё зависит не от Киева, не от того, кто будет министром обороны. Всё зависит от того, что скажут из Вашингтона. Как скажут, так и будет», — заявил глава Минобороны по итогам переговоров глав России и Турции в Сочи.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Резникова. По словам украинского лидера, в Верховной раде отметили, что Умеров способен справиться с новыми обязанностями и не нуждается в дополнительных представлениях.

На следующий день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что смена главы минобороны Украины не поможет Киеву, а для России отставка Резникова ничего не изменит. При этом Пушилин отметил, что Резников себя серьёзно дискредитировал.

Резников 4 сентября официально подал заявление об отставке в Верховную раду.