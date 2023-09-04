Москва, 4 сентября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об упрощении визового режима и получения российского гражданства для зарубежных ученых, работающих в области квантовых технологий. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности, опубликованном 4 сентября на сайте Кремля.

Jin Liwang/Global Look Press

Отмечается, что правительству необходимо создать условия для привлечения в Россию отечественных и иностранных учёных и квалифицированных специалистов в области квантовых технологий. Среди мер упоминаются упрощение визового режима, получение вида на жительство и гражданства, процедуры оформления документов, необходимых для миграционного учета и допуска к работе, а также создание механизмов поддержки специалистов и членов их семей.

Правительству также поручили рассмотреть возможность учредить премии за выдающиеся научные открытия и достижения в области будущих технологий, в том числе квантовых, и стипендий для молодых учёных в области квантовых технологий. Доклад об этом необходимо представить до 15 ноября.

Кроме того, правительству поручили увеличить максимальный размер грантов для господдержки научных исследований, которые проводятся под руководством ведущих ученых в российских вузах научных учреждениях и государственных научных центрах, размер которых составит до 500 миллионов рублей для отечественных учёных и до 250 миллионов рублей для зарубежных.

В то же время, необходимо ввести «возможность проведения научных исследований с использованием средств грантов» в течение пяти лет с возможностью пролонгации этого срока. Эту работу нужно провести до 15 октября 2023 года, ответственным за неё назначили председателя правительства Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Путин заявил, что многие уехавшие за рубеж отечественные учёные хотят вернуться на Родину и российские власти полностью поддерживают эту возможность. Президент уточнил, что также часто возникает вопрос о возобновлении программы мегагрантов, позволяющих собирать сильные исследовательские команды решать интересные научные задачи.

До этого глава государства в ходе посещения выставки на полях первого Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» осмотрел российские квантовые разработки. На стенде госкорпорации «Росатом» Путину показали 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, являющийся сегодня самым мощным российским квантовым компьютером.