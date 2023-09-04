Мелитополь, 4 сентября, 2023, 19:43 — ИА Регнум. В селе Широком в Запорожской области члены участковой избирательной комиссии попали под обстрел украинских военных. Об этом 4 сентября сообщила председатель областной избирательной комиссии Галина Катющенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня днём члены участковой избирательной комиссии попали под обстрел в селе Широком Васильевского муниципального округа», — сказала она в беседе с ТАСС.

Катющенко уточнила, что члены избиркома не пострадали при обстреле, и отметила, что тем из них, кто обеспечивает надомное голосование, рекомендовали в таких случаях не выходить на маршрут.

«Но бывает, что люди уже были на месте и обстрелы начались. Они знают, как действовать в подобной ситуации», — указала председатель облизбиркома, и добавила, что в этих случаях рядом с членами избиркома всегда находятся правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что два мирных жителя погибли при обстреле посёлка Мироновский в ДНР из РСЗО со стороны ВСУ. Ещё восемь человек, включая двух детей, получили ранения.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что выпущенный украинскими войсками по Ворошиловскому району города снаряд попал прямо в жилой дом. Из-за этого были повреждения получили кровля, фасад и балконы в здании, разбиты стёкла в окнах.