Берлин, 4 сентября, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 4 сентября оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым».

Janine Schmitz/Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до четырёх млн тонн ежемесячно», — заявила Бербок на пресс-конференции с коллегой из Румынии Луминицей Одобеску.

Выступление транслировалось на странице МИД Германии в соцсети X (ранее Twitter). В прошлом Бербок в своих речах уже называла Восточную Украину «Восточной Кокаиной», а в июне на конференции в ЮАР назвала путь страны к свободе «беконом надежды», перепутав слова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon).

Как сообщало ИА Регнум 20 июля, Бербок заявила о блокировке на Украине 32 млн тонн зерна из-за прекращения действия зерновой сделки. По её словам, активизировалась работа с международными партнёрами по поиску вариантов вывоза зерна с Украины. Бербок заявила, что сотни тысяч, если не миллионы людей, срочно нуждаются в украинском зерне.