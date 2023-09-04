Москва, 4 сентября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, когда увидела фотографию канцлера Германии Олафа Шольца с повязкой на правом глазу после травмы, сначала подумала, что это мем. Об этом она сообщила 4 сентября в Telegram-канале.

Presse — Und Informationsamt Der/Global Look Press Олаф Шольц

Представитель дипведомства также иронично прокомментировала заявление Шольца, что он с повязкой на фото выглядит хуже, чем на самом деле.

«Честно говоря, я думала, это и есть мем. Оказалось, что оригинал. Возможно, сегодня это уже одно и то же. Да и «выглядеть хуже, чем на самом деле», звучит самонадеянно», — написала Захарова.

Она добавила, что пример с канцлером ФРГ хорошо показывает потерю либеральными европейскими элитами связи с реальностью. Представительница МИД также задалась вопросом, каким видом спорта занимался Шольц, что получил такую травму.

Глава немецкого правительства опубликовал фото с повязкой 4 сентября в соцсети Х (бывш. Twitter). Кроме того, на его лице видны царапины. Шольц написал, что ждёт мемов на основе этого снимка.

Про травму Шольца, полученную во время занятий спортом, сообщили 2 сентября немецкие СМИ. По данным журналистов, из-за этого пришлось отменить запланированные мероприятия. По предварительным данным, канцлер ударился лицом во время пробежки.