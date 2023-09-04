Москва, 4 сентября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Прибалтийские страны стали целью осуществлённой 4 сентября массированной кибератаки из-за их причастности к нападениям Киева на российские объекты. Об этом 4 сентября рассказал представитель российской хакерской группы «Заря».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы профессионалы своего дела и безосновательно никогда не атакуем. Информационный шум — это не наш метод», — заявил он в беседе с «Известиями».

Представитель «Зари» отметил, что российские хакеры смогли добыть доказательства того, что «инструменты уничтожения гражданского населения» перевозили в прибалтийских странах в разобранном виде под охраной государственных органов.

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«А МВД — это лишь малая часть, попавшая в публичный доступ в качестве предупреждения. Мы постоянно находимся в боевом режиме, как и наши братья на передовой СВО», — уточнил хакер.

Он добавил, что проведённая группой акция является напоминанием того, что российские хакеры придерживаются одних целей и вместе сражаются в киберпространстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 российских хакерских групп сообщили о взломе 127 информационных ресурсов Польши и Прибалтики. В числе этих ресурсов оказалась база данных МВД Латвии.

Британская газета The Mirror 3 сентября написала, что хакеры опубликовали тысячи страниц секретной информации о военных и разведывательных объектах страны. По информации издания, благодаря этим данным злоумышленники могут проникнуть на пост перехвата информации центра правительственной связи, базу атомных подлодок HMNB Clyde и в лабораторию химического оружия Porton Down.