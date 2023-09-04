Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. За первое полугодие нынешнего года Турцию посетили свыше 2 млн российских туристов. Об этом 4 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«В прошлом году Турцию посетили более 5 млн туристов из России, а за первую половину текущего года — ещё 2,2 млн россиян», — сказал он.

Глава государства выразил надежду, что такая динамика турпотока сохранится и в будущем.

Путин отметил, профильные ведомства продолжат работу с турецкими властями, направленную на то, чтобы пребывание россиян в Турции было безопасным и комфортным.

«Турецкие друзья делают для этого всё, что в их силах», — указал президент, и добавил, что вопрос о развитии туризма обсуждали на переговорах с Эрдоганом.

Как сообщало ИА Регнум, мсполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 2 августа рассказала, что Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих заграничных курортов для туристов из России. По словам эксперта, такого не было за всю историю туризма.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова 26 августа, комментируя идею ввести «сухой all-in» в турецких отелях, заявила ИА Регнум, что если отели в стране исключат бесплатный алкоголь из системы «всё включено», это неминуемо приведёт к снижению спроса на отдых в стране. По её мнению, такое предложение примут без восторга, особенно российские туристы.