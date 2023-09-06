Москва, 6 сентября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Изменение уровня мирового океана с учётом потепления атмосферы планеты на два или более градуса может произойти в 2080–2100 годах, а благодаря исследованиям учёных прибрежные и островные государства могут начать подготовку к возможным сценариям подтопления заранее. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Global Look Press/Robert Haasmann/imageBROKER.com

Ранее международная группа учёных пришла к выводу, что если атмосфера планеты будет нагреваться на 2°С сильнее по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи, то это приведёт к затоплению и гибели более 1,5 тыс. прибрежных экосистем по всему миру. По мнению учёных, в случае потепления более чем на два градуса скорость подъёма моря вырастет до 7–8 мм в год. Это с почти максимальной вероятностью приведёт к потоплению всех мангровых зарослей и приливных топей, которые важны для борьбы с глобальным потеплением за счёт способности поглощать большое количество парниковых газов из атмосферы.

Эколог обратил внимание, что прогнозы зарубежных учёных — это в первую очередь результаты моделирования ситуации с долей вероятности.

«Речь идёт об изменении уровня мирового океана на 4–7 мм в период между 2080–2100 гг. Исследование направлено на привлечение внимания к сохранению прибрежных территорий с существующими экосистемами. Оно позволяет прибрежным и островным странам начать подготовку к возможным сценариям подтопления заранее», — поделился Пинаев.

Эколог подчеркнул, что опасность представляет подтопление территорий и возможное изменение прибрежных и островных экосистем. Как объяснил Пинаев, повышение температуры — среднегодового значения влияет на таяние ледников, что в результате приводит к повышению уровня моря.

«Такие изменения затронут все материки и страны. Считается, что даже незначительное повышение среднегодовых температур в перспективе может повысить уровень океана, и в опасности затопления окажутся территории, находящиеся на уровне от 0 до 100 м над уровнем моря. Островные государства могут погрузиться под воду. Но это достаточно естественный процесс, как и появление новых островов в связи с геологическими явлениями», — рассказал эколог.

При этом, по его словам, сопротивляться изменениям окружающей среды трудно и в данном случае не имеет смысла. Однако, как отметил Пинаев, важное, что могут сделать правительства государств, — это спонсировать исследования по вопросам изменения уровня мирового океана, чтобы, используя результаты мониторинга и прогнозирования, создать схемы адаптации к грядущим изменениям. Эколог допустил, что если учёным удастся привлечь внимание мировой общественности к проблеме, то правительства островных и прибрежных стран смогут подготовить возможные варианты перемещения населения с небезопасных территорий. Эколог призвал с серьёзностью относиться к возможным угрозам, но не поддаваться панике.

Ранее эксперт Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Омар Баддур заявил, что Россия пострадает от всё большего числа наводнений в случае потепления климата более чем на 1,5 градуса, а также от увеличения числа пожаров и уменьшения разлива рек в случае потепления более чем на 2 градуса. По словам эксперта, прогнозы осадков показывают влажные аномалии в Северной Европе, Аляске и северной Сибири, а также сухие аномалии в этом сезоне в Амазонии и Западной Австралии.

4 августа температура поверхности воды в Мировом океане установила новый рекорд, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus. Предыдущий рекорд на уровне 20,95 градуса был поставлен в марте 2016 года.

Кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв, главный научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата», считает, что из-за рекордных темпов потепления на Земле существуют риски затопления ряда территорий и это не только островные государства, но и даже Санкт-Петербург. В России скорость глобального потепления выше примерно в 2,5 раза в сравнении со средней на планете, добавил климатолог.