Луганск, 4 сентября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике установили около 20 тыс. комплектов бесплатного телевизионного спутникового оборудования проекта «Русский Мир», реализация которого стартовала в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, в Крыму и Севастополе в декабре 2022 года. В рамках проекта десятки тысяч россиян получают доступ к российскому телевидению.

Ilya Galakhov/Global Look Press

В ЛНР установка комплектов прошла в рамках программы социально-экономического развития республики. За два года установлено около 20 тыс. комплектов ТВ-оборудования. Среди критериев, по которым осуществлялась первоочередная установка, были отсутствие устойчивого эфирного цифрового ТВ и принадлежность к социально незащищённым слоям населения.

Ежедневно специалисты устанавливают оборудование в разных городах и посёлках. Так, в Северодонецке его установили ветерану боевых действий в Афганистане Николаю Старцеву. Он отметил, что сейчас очень важно быть в курсе всех новостей. В Стаханове оборудование установили семье пенсионера Александра Сухотерина, а в Брянке — участнику Великой Отечественной войны 94-летней Анне Шакаловой и 92-летней ветерану труда Нине Сальковой. По её словам, из-за плохого зрения она будет слушать телевизор, и очень хочет услышать новость о завершении боевых действий.