Луганск, 4 сентября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетили 2 сентября Штаб общественной поддержки «Единой России» в ЛНР.

Александр Река/ТАСС

Там они лично увидели итог двухчасовой работы стратегической сессии по разработке региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи 2024. ЛНР вошла в число 30 регионов, которые примут у себя иностранные делегации после основной программы фестиваля, который пройдет в начале марта в Сочи на территории «Сириуса». Кириенко в начале своего выступления рассказал, что уже более 180 стран подали заявки на участие в мероприятии.

«Это, кстати, к вопросу о санкциях и о попытке отменить Россию. Как видите, ничего не работает. Мы уже понимаем, что у нас будут делегации из Америки, Англии, Франции, от всех европейских стран», — сказал он.

Кириенко подчеркнул, что делегации важно знать историю Донбасса, так как весь мир знает про него, но только про последние восемь лет и про актуальные события. Он также посоветовал раскрыть иностранцам тему уникальных и знаковых людей республики.

«Людей всегда интересуют люди. Люди — достояние и богатство каждого государства», — сказал он.

Также он отметил важность создания пространства, позволяющего максимально большому количеству гостей найти на территории ЛНР единомышленников. В связи с этим, он посоветовал тем, кто непосредственно поедет в Сочи как участник или волонтёр, познакомиться там с зарубежными участниками, узнать их интересы и предложить анкету, чтобы составить для них индивидуальную программу.

«Важный момент: мы все живые люди, а значит, должна быть какая-то материальная вещь, на которой закрепляются эмоции и воспоминания. Подумайте, что иностранцы отсюда с собой заберут, и по истечении многих лет будут рассказывать детям, что в 2024 году были в России в Луганске, и у них есть вот такой памятный сувенир», — заявил Кириенко.

Рассуждая о программе, он также порекомендовал включить в неё молодёжный центр и мемориалы Острая Могила и «Непокорённые». Кириенко напомнил про «Стену мира», которую планируют нарисовать совместно с иностранной молодёжью. В завершение выступления он добавил, что готовиться молодому активу нужно масштабно, так как в общей сложности в ЛНР приедут 150 человек. В свою очередь, Леонид Пасечник рассказал о своём видении подачи истории региона и предложил сделать экскурсию в шахту, чтобы раскрыть людей через призму донбасского характера.

Как сообщало ИА Регнум 26 августа, Кириенко встретился с финалистами Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Встреча ознаменовала старт финального этапа конкурса. 200 финалистов в 20 компетенциях в возрасте 18–35 лет собрались, чтобы выполнить финальные задания и защитить их перед жюри. Победителей и призёров чемпионата объявят 26 сентября 2023 года в Большом театре. В мероприятии приняли участие 70 экспертов, которые ответили на вопросы финалистов в режиме живого диалога, а члены Ассоциации ArtMasters, победители прошлых сезонов чемпионата, члены Наблюдательного совета и Оргкомитета чемпионата, амбассадоры и приглашённые почётные гости пришли в «Геликон-оперу», чтобы дать напутствия и поддержать ребят перед финальными испытаниями.