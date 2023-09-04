Москва, 4 сентября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. По итогам встречи президентов России и Турции можно сказать, что каждый из них получил то, чего хотел добиться от своего коллеги. Об этом корреспонденту ИА Регнум 4 сентября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

Ранее президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказали, что в рамках их встречи они коснулись разных вопросов, в числе которых была зерновая сделка, ее перспективы и условия возобновления.

Анализируя итоги этой встречи, Зубец предположил, что ещё одним вопросом, который могли затронуть руководители двух государств, могла стать проблема сирийских беженцев, которая для Анкары представляет куда большее значение, чем любая зерновая сделка.

«Эрдоган на выборах обещал, что он решит проблему сирийских беженцев. А в Турции несколько миллионов этих беженцев, которые близки к тому, чтобы довести турецкое общество до кипения, — сказал Зубец. — Поэтому задача Эрдогана состояла в том, чтобы добиться какой-то нормализации и объявить, что в Сирии всё нормально и беженцы могут вернуться».

Он напомнил, что за несколько дней до этой встречи шли разговоры, что Россия поспособствует примирению Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом, а те сирийские территории, которые сегодня находятся под турецким контролем, будут снова интегрированы в Сирию с правами автономии.

«Это даст возможность Эрдогану сказать, что ситуация нормализовалась и беженцы могут вернуться домой. Несколько миллионов людей он сможет выселить. И я думаю, что Путин с Эрдоганом договорились. Не исключено, что Россия в этом вопросе выступит гарантом и посредником», — предположил Зубец.

Что касается зерновой сделки, то, как пояснил экономист, Эрдогану нужно зерно, и ему всё равно, откуда оно будет. Президенту Турции необходимы поставки большого количества зерна, на перепродаже которого он неплохо заработает и создаст предпосылки для борьбы с инфляцией.

«Очевидно, что зерновой сделки с участием Украины не будет. Россия не допустит экспорта зерна с Украины. А вот российское зерно в большом количестве пойдёт через Турцию, — не исключил эксперт. — Как известно, Украина заявила, что любые суда, идущие из России и в Россию, — это цель для её беспилотников. И Эрдоган в этих условиях берёт на себя вывоз российского зерна. Понятно, что украинцы не будут атаковать Турцию. Таким образом, зерно попадает на территорию Турции и оттуда продаётся по всему миру. Турция становится зерновым хабом».

Российские выгоды в этом вопросе, как сказал Зубец, очевидны — она получает возможность продать через Турцию большие партии своего зерна, не переживая за безопасность судов, которые займутся его перевозкой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Путина, Россия готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только выполнят все её условия.

Также президент России посетовал на то, что страны Запада обманули Россию, говоря о гуманитарных целях этой черноморской инициативы, так как из 32,8 млн тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% поступили в обеспеченные страны.

В свою очередь Эрдоган заявил об отсутствии эффективных замен зерновой сделке.

Черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. главное внешнеполитическое ведомство России неоднократно подчеркивало, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.