Лондон, 4 сентября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Возможности контрнаступления украинской армии ограничены в том числе проблемами с персоналом на уровне батальонов и бригад. Об этом говорится в опубликованном 4 сентября докладе британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI).

Mihir Melwani/Global Look Press

В документе указывается, что одним из главных ограничений возможностей для контрнаступления ВСУ является отсутствие у украиснких военных глубокой разведки российских минных полей.

«Другим ограничивающим фактором в проведении украинских тактических операций является кадровый потенциал на уровне батальонов и бригад», — говорится докладе.

По мнению специалистов RUSI, планирование продолжает быть значительной проблемой для украинских войск из-за того, что в них отсутствует необходимое количество подготовленных штабных офицеров.

Обучение военных ВСУ будет полезным, отмечается в отчёте, если оно будет построено на базе используемых Киевом средств и структур, а не на основе методов НАТО, которые рассчитаны на военные действия с другой конфигурацией.

«Также необходимо усовершенствовать коллективную подготовку украинских подразделений за пределами Украины, чтобы она была приближена к боевым действиям», — добавляется в документе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил, что контрнаступление ВСУ можно считать провалом. Он уточнил, что в течение последних десяти дней украинские войска совершают безуспешные попытки яростных атак.

До этого президент России Владимир Путин заявил, контрнаступление киевских военных обернулось полным провалом. Глава государства напомнил, что украинская сторона «выкинула на свалку» все ранее достигнутые договорённости, а Россия никогда от переговоров не отказывалась.

Позднее военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин заявил ИА Регнум, что эксперты из стран Запада анализируют стратегию и ошибки ВСУ, однако умалчивают, что в неудачах украинского контрнаступления во многом виновато НАТО.