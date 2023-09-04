Кемерово, 4 сентября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Рыбак выловил человеческие останки из реки Васюган в Томской области. После этой находки полиция с водолазами исследовала дно реки, где обнаружила затопленную лодку с привязанными к ней останками двух человек. Об Этом ИА Регнум сообщил источник.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вечером 25 августа в полицию обратился 46-летний житель села Средний Васюган, мужчина рассказал, что в этот день рыбачил на реке Васюган в Каргасокском районе. Когда рыбак в очередной раз вытащил невод из воды, он увидел в сети человеческие кости в галошах.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий в ночь с 28 на 29 августа в районе озера Тивуновский Чвор, которое находится на 281 километре реки Васюган, была обнаружена затопленная лодка «Крым» с пробоинами дна и в носовой части. Также обнаружены останки двух человек, которые привязаны к корпусу судна. Смерть носит насильственный характер. Личности погибших сейчас устанавливают», — рассказал собеседник.

1 сентября по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» двух и более лиц (п. а, ч.2 ст. 105 УК РФ).

Обстоятельства уголовного дела напоминают убийства, за которые ранее задержали 39-летнего жителя Нижневартовска. Следствию удалось доказать, что в 2015 году в Каргасокском районе мужчина застрелил и утопил вместе с моторной лодкой в реке Васюган местного жителя, а его пожилому знакомому угрожал убийством, если тот что-либо расскажет. Спустя 6 лет, в 2021 году на автобазе «СпецТранс-Сервис» обвиняемый убил из винтовки 36-летнего мужчину. Его тело он также сбросил в реку, привязав к нему груз, а автомобиль жертвы распилил и спрятал. Материалы уголовного дела составили 20 томов. Обвиняемому вменили «Убийство» двух и более лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), «Угроза убийством» (часть 1 статьи 119 УК РФ), «Умышленное уничтожение имущества» (часть 1 статьи 167 УК РФ), «Незаконное хранение оружия» (часть 1 статьи 222 УК РФ). Но тела жертв тогда так и не удалось найти.

Официальных подтверждений связи между упомянутыми убийствами не поступало.