Тула, 4 сентября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Центр поддержки одаренных детей «Созвездие» открылся сегодня, 4 сентября, в городе Новомосковске Тульской области. Он был построен в рамках национального проекта «Образование» по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина совместно с компанией АО «МХК «ЕвроХим» при поддержке Фонда Андрея Мельниченко. На церемонии открытия центра полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Алексей Дюмин поздравили собравшихся с началом нового учебного года.

Портал правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и председатель совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев на открытии центра «Созвездие»

Губернатор Тульской области напомнил, что в 2016 году президент Владимир Путин поручил регионам приступить к созданию центров поддержки талантливой молодёжи. «Созвездие» — уже третье такое учреждение в Тульской области. Ранее центры поддержки одаренных детей открылись на базе музыкальной школы им. Райхеля и Яснополянского образовательного комплекса.

«В «Созвездии» созданы все условия для комфортного проживания и обучения ребят, — заявил Алексей Дюмин. — Это своего рода наукоград, где дети будут углублённо изучать математику, физику, химию, биологию, заниматься творчеством, решать практические задачи под руководством преподавателей ведущих вузов региона. Это позволит им освоить современные востребованные специальности и в будущем стать настоящими звёздами в своих направлениях. Сегодня такие кадры очень нужны Тульской области и всей России».

Портал правительства Тульской области Центр поддержки одаренных детей «Созвездие» в Новомосковске

В нынешнем учебном году центр «Созвездие» набрал учеников в 9-е и 10-е классы. Здесь будут учиться ребята со всего региона, среди которых победители и призеры олимпиад и конкурсов различного уровня.

В состав центра входят лицей «Олимп» с круглосуточным проживанием для учащихся 9-х — 11-х классов на 120 мест; образовательный центр «Академия достижений» на 80 мест, на базе которого будут проходить профильные смены; кластер дополнительного образования «Лаборатория успеха» для детей с 7 до 18 лет. На территории центра созданы площадки для физкультуры и спорта.