Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку и помощь после землетрясений и в тушении пожаров в стране. Об этом турецкий лидер заявил 4 сентября на пресс-конференции после переговоров с главой Российского государства.

tccb. gov. tr Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи

«Я хотел бы ещё раз воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить от своего имени и от лица моего народа за поддержку и солидарность во время землетрясений 6 февраля и лесных пожаров в последние месяцы», ― сказал турецкий лидер.

Ранее входе переговоров Эрдоган напомнил, что Россия во время лесных пожаров, которые охватили страну, оправила Анкаре два самолёта для борьбы с огнём.

«Это действительно очень помогло нашей борьбе с пожарами. Если сможем увеличить это количество самолётов, хотя бы ещё два, потому что эта угроза продолжается — пожары представляют для нас большую угрозу. Эти самолёты приносят очень большую пользу в борьбе с тушением пожаров», ― подчеркнул Эрдоган.

В свою очередь российский президент подчеркнул, что после ужасного землетрясения Россия одной из первых подставила плечо турецкому народу, помогла пострадавшим людям. То же самое касается борьбы с пожарами, указал Путин.

«Всё это говорит о том, что мы с Вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший, высокий уровень, и это сказывается во всех отраслях нашего взаимодействия», ― констатировал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в Чанаккале у пролива Дарданеллы вспыхнул во второй половине дня 22 августа и из-за сильного ветра быстро распространился на значительную территорию. Причину пожара устанавливают, при этом власти не исключают, что он произошёл из-за человеческого фактора.

Огонь охватил 1,5 тыс. га площади. Борьбу с огнём вели почти 2,7 тыс. человек личного состава, восемь самолётов, 26 вертолётов, 328 транспортных средств и спецтехники. Из регионов эвакуировали более 1,2 тыс. человек.

26 августа ситуацию с природными пожарами удалось стабилизировать. К борьбе с лесными пожарами привлекали самолёты Бе-200 МЧС России. Два воздушных борта произвели на очаги возгорания 232 слива воды общим объемом более 2 тысяч тонн.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5. Первое — в провинции Газиантеп, второе — в Кахраманмараше. В результате погибли 50,5 тыс. жителей страны и 107,2 тыс. пострадали.