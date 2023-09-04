Вашингтон, 4 сентября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Соединённые Штаты, Великобритания и Евросоюз хотят оказать давление на ОАЭ для прекращения арабской страной поставок в России, якобы могущих помочь российской стороне в украинском конфликте. Об этом 4 сентября написала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Чиновники из США, Британии и ЕС планируют на этой неделе оказать совместное давление на ОАЭ, чтобы страна прекратила поставки товаров в Россию, которые могут помочь Москве в … [спецоперации на Украине]», — говорится в публикации.

По данным газеты, с 4 сентября начались визиты американских и европейских чиновников в ОАЭ, чтобы не допустить поставок в Россию компьютерных чипов, электронных компонентов и других товаров двойного назначения. По словам чиновников, они обеспокоены тем, что через ОАЭ в Россию поставляется всё больше произведённых на Западе товаров.

В свою очередь, чиновник из ОАЭ заявил газете, что страна соблюдает введённые ООН санкции и ведёт тесный диалог по украинскому конфликту и его последствиями для экономики со своими международными партнёрами, в число которых входят США и Евросоюз. Он уточнил, что власти страны следят за экспортом товаров двойного назначения и соблюдают защиту «целостности глобальной финансовой системы».

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября депутат Европарламента Мик Уоллес написал, что антироссийские санкции Запада больше навредили гражданам Евросоюза. Он также навал провальной западную санкционную политику.

Американский журналист Джексон Хинкл 30 августа заявил, что президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца разозлила реакция президента России Владимира Путина на западные санкции. По словам репортёра, российский лидер даже не упоминал их в беседах с ними.