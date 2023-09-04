Москва, 4 сентября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Учения «Запад» в этом году проводить не планируется, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом он отметил, что Россия обсуждает вариант проведения учений с КНДР.

Военные манёвры «Запад» представляют собой совместные стратегические учения Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь. В 2021 году учения состоялись прошли с 10 по 15 сентября. По данным Минобороны, в них приняли участие около 200 тыс. военнослужащих, до 760 единиц техники и 15 кораблей.

В этом году, как сообщало ИА Регнум, с 1 по 6 сентября на территории Белоруссии проходят учения ОДКБ «Боевое братство — 2023». Манёвры призваны объединить подготовку различных компонентов коллективных сил организации.

В ходе этапа учений «Взаимодействие-2023» силы оперативного реагирования отработают задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе.