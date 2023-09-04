Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным строительство новой атомной электростанции в турецком Синопе. Об этом Эрдоган заявил 4 сентября на пресс-конференции по итогам встречи в Путиным.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Касательно атомной электростанции в городе Синоп: я считаю, что между нами будет и такой шаг в отношении строительства новой атомной электростанции», ― подчеркнул Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, турецкий министр энергетики Фатих Донмез заявил, что Турция собирается до конца 2023 года завершить переговоры, касающееся строительства атомной электростанции в Синопе. Она станет второй по счёту АЭС в стране.

Он отметил, что Анкара получила предложения по возведению объекта от разных стран. Глава ведомства считает, что фундамент станции удастся заложить в течение двух-трех лет после ратификации соглашения со стороны парламента Турции.

Донмез напомнил, что закладка фундамента в Турции для другой АЭС — «Аккую» — состоялась примерно через пять лет после одобрения проекта парламентом. Первый энергоблок этой станции начали строить в апреле 2018 года. Возведением объекта занималась Россия.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара надеется построить четыре реактора. По его словам, после строительства этих двух станций у Турции больше не будет проблем с энергией, и тогда страна сможет начать экспортировать энергию.

Кроме того, власти Турции занимаются поиском мест для строительства еще как минимум двух атомных электростанций.