Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил вопрос о возможности возобновления черноморской зерновой инициативы со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер сообщил об этом 4 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая Сделка

Глава государства отметил, что стороны уделили большое внимание на переговорах актуальным международным темам, в частности ситуации вокруг Украины.

«И, естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что России готова к возобновлению зерновой сделки. Президент подчеркнул, что Москва сделает это, когда будут выполнены все зафиксированные в ней договорённости о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Позднее Эрдоган заявил об отсутствии эффективных альтернатив зерновой сделке. Он отметил, что надеется на то, что скоро удастся достичь условий, которые удовлетворят все стороны.