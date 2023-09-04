Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не затрагивали в переговорах 4 сентября тему передачи российских и украинских военнопленных, в частности, боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещённая на территории России) киевским властям.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Нет, в ходе переговоров делегаций — нет. Тема очень чувствительная», — сказал представитель Кремля журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года при посредничестве турецкой стороны Россия провела обмен военнопленными с Киевом. Москве передали 50 человек, включая бывшего депутата законодательного органа киевского режима Виктора Медведчука.

Среди тех, кого получил Киев, были представители украинских националистических формирований, в том числе командир формирования «Азов» Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский.

Отмечалось, что пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения боевых действий, однако 8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращается на Украину из Турции с пятью командирами «Азова».

Позднее Песков заявил, что передача командиров стала нарушением ранее заключённого договора, а представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик уточнил, что Турция уже дала России объяснения по выдаче Украине командиров боевиков.