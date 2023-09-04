Москва, 4 сентября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт 5 сентября заседание по теме развития дальневосточных городов, сообщили 4 сентября в пресс-службе Кремля.

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В тот же день в режиме видеоконференции президент проведёт заседание Российского организационного комитета «Победа». На нём обсудят заявок на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» и создание Национального центра исторической памяти при президенте.

«В тот же день глава государства в режиме видеоконференции проведёт совещание по реализации программы развития дальневосточных городов», — сообщили в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта президент на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов заявил, что планы преобразований нужно строить на основе запросов жителей этих городов и бизнеса.

Он сообщил, что ещё для пяти городов Дальнего Востока разработают мастер-планы, а именно — для Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска.

Запуск большого проекта по развитию городов Дальнего Востока стартовал на Восточном экономическом форуме в 2021 году. Мастер-планы городов президент назвал ключевым инструментом работы в этом направлении.