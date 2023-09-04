Москва, 4 сентября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что общение прошло в конструктивной и деловой атмосфере.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

Российский лидер указал, что были рассмотрены все ключевые вопросы.

Также Путин отметил тенденцию на использование национальных валют в расчётах между Турцией и Россией, при этом расчёты в долларах и евро снижаются.

Глава государства указал и на активные поставки российского газа в Турцию. Так, за восемь месяцев поставки превысили 10 млрд кубометров. На повестке остаётся ряд шагов в рамках создания газового хаба в Турции. Газпром уже передал турецкой Botas «дорожную карту» по хабу, на очереди вопрос о создании совместной рабочей группы.

Также большое внимание на переговорах уделили теме зерновой сделки, отметил Путин.

«Западные страны продолжают блокировать выполнение обязательств в отношении российской части по зерновой сделке», — указал он.

Кроме того, пока Россия обеспечивала безопасное судоходство в рамках этой черноморской инициативы, другая сторона использовала коридоры для террористических атак, напомнил президент РФ.

Он добавил, что Москва готова «реанимировать» зерновую сделку, но как только будут выполнены все зафиксированные договорённости.

Эрдоган прибыл в Россию ранее 4 сентября. Встреча с Путиным началась с краткого неформального приветствия. Президент России пригласил коллегу заезжать в Сочи не только по делам, но и на отдых. Затем президенты продолжили общение за столом переговоров. Общая продолжительность переговоров превысила три часа.