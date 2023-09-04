Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о зерновой сделке призвал дождаться пресс-конференции глав РФ и Турции по итогам их переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Путина и Эрдогана

«Дождёмся пресс-конференции», — заявил представитель Кремля.

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В начале встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин заявил, что страна открыта для переговоров о возможном возобновлении участия в зерновой сделке. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что весь мир следит за их переговорами в надежде на результат. Так, турецкий лидер назвал тему зерновой сделки важным шагом в сторону как всего мира, так и слаборазвитых африканских стран в частности.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. Путин 13 июля допустил приостановку участия России в зерновой сделке, по истечении срока, 17 июля, Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил об отсутствии переговоров по возобновлению зерновой сделки, глава ведомства Сергей Лавров сказал 14 июня, что от выполнения условий российской стороны зависит будущее соглашения, и что украинская часть договорённостей за это время превратилась в коммерческий проект.