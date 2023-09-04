Москва, 4 сентября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 сентября по видеосвязи проведёт заседание оргкомитета «Победа». Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт заседание Российского организационного комитета «Победа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на заседании рассмотрят заявки на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести», а также вопрос создания Национального центра исторической памяти при президенте.

Кроме того, в Кремле сообщили, что Путин 5 сентября также по видеосвязи проведёт совещание по реализации программы развития городов Дальнего Востока.

Ранее Путин проводил заседание комитета «Победа» в ноябре 2022 года. На нём в том числе обсудили вопросы поддержки и развития мемориальных комплексов, которые увековечивают память о геноциде советского народа фашистскими захватчиками и их пособниками во время Великой Отечественной войны.

После заседания Путин также подписал указы о присвоении звания «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю. Таким образом комитет отметил мужество и массовый героизм, который проявили защитники городов в борьбе за независимость отечества.