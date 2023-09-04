Тбилиси, 4 сентября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Решение партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили — правильное, заявил 4 сентября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

Правительство Грузии

«Решение об импичменте было абсолютно оправданным», — заявил Гарибашвили.

Комментируя заявление политсовета правящей партии о том, что Зурабишвили, в нарушение конституции, продолжает визиты за границу, хотя правительство ей отказало в такой возможности, премьер-министр раскритиковал действия президента.

По словам Гарибашвили, согласно конституции Грузии, внешняя и внутренняя политика — прерогатива правительства, которое лишь в некоторых случаях может поручить президенту выполнить эти функции. Визиты за рубеж без согласования с правительством — это демонстративное нарушение конституции.

Он напомнил, что Зурабишвили публично обвинила руководство Грузии в невыполнении своих обязательств для получения статуса по вступлению в ЕС. Это произошло несколько месяцев назад.

«Она заявила и о том, что в прошлом году Грузия не была достойна получить этот статус. После подобных заявлений было бы неправильным делегирование президенту каких-либо полномочий», — заявил Гарибашвили.

31 августа Зурабишвили отправилась в турне по странам ЕС, встретившись с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Цель евротура — получить в Европе поддержку в предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС.

О начале процедуры импичмента Зурабишвили политсовет «Грузинской мечты» объявил 1 сентября.

По словам главы «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, импичмент может состояться, если его поддержат 100 депутатов. Он пояснил, что без поддержки радикальной оппозиции у импичмента нет перспективы исполнения.