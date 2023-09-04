Москва, 4 сентября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Российская сторона считает заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России, сделанные им в интервью итальянским СМИ, неприемлемыми по тону и содержанию. Об этом 4 сентября заявил дипломатический источник.

Primeminister.am Никол Пашинян

Как отметил в беседе с ТАСС источник, власти России крайне недовольны публичными заявлениями своих армянских коллег, включая главу правительства республики, в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарием МИД Армении от 31 августа.

«[В Москве] расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчёты и ошибки», — сказал он.

Источник подчеркнул, что, вопреки заявлениям Пашиняна, западные страны пытаются искусственно вытеснить Россию с Южного Кавказа и используют для этого власти Армении.

«Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена. Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября Пашинян назвал стратегической ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. По его утверждению, Армения сейчас «вкусила горькие плоды» этой ошибки и стала пытаться диверсифицировать политику безопасности.

Позднее председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс. Он также призвал президента США Джо Байдена «защитить» республику.

Пашинян 25 июля заявил, что мировой порядок, который обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, перестал существовать. Он подчеркнул, что старый миропорядок разрушен, а нового пока нет. В процессе создания этого миропорядка влияние Армении непонятно, а угрозы от его неопределённости видимы и реальны, добавил он.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор между Баку и Ереваном. После переговоров с Пашиняном в Москве 25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Однако позднее, уже после встречи, премьер Армении заявил, что остался недоволен итогами переговоров с коллегами из России по разблокированию Лачинского коридора.