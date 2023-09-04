Москва, 4 сентября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Вертолёт Ка-52 упал 1 сентября в Азовское море, сообщил источник ИА Регнум.

MOD Russia/Global Look Press Вертолёт Ка-52

По предварительным данным, на борту находился экипаж из двух человек. Пилотов удалось спасти, они были эвакуированы.

По факту крушения начата проверка. Рассматривается версия, согласно которой причиной падения вертолёта стали сложные метео условия. В тот день в районе крушения наблюдался сильный туман.