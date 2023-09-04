Москва, 4 сентября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. По итогам встречи президента России Владимира Путина и его коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи никаких документов подписывать не планируется. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Представитель Кремля в беседе с РИА Новости отрицательно ответил на вопрос о возможности подписания каких-либо документов по итогам встречи лидеров двух стран.

«Нет», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган прибыл на переговоры в Сочи 4 сентября и в начале встречи Путин уточнил, что стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине, а также вопрос возможности возобновления зерновой сделки.

Позднее лидеры двух стран закончили встречу в расширенном составе. Она продолжалась около полутора часов. После встречи в составе делегаций президенты России и Турции продолжили переговоры в узком составе за рабочим обедом. По итогам встречи должна пройти совместная пресс-конференция.