Вашингтон, 4 сентября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Почти три четверти (73%) американских избирателей считают, что действующий президент США Джо Байден слишком стар для того, чтобы его переизбрали на второй срок. Это следует из результатов опроса общественного мнения, которые 4 сентября опубликовала газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что исследование проводилось в период с 24 по 30 августа и в нём приняли участие более полутора тысяч жителей США. Погрешность составила 2,5 процентных пункта.

Из полученных результатов следует, что 73% участников исследования считают Байдена «слишком старым» для второго срока на посту американского лидера, а «умственно пригодным» для этого действующего главу Белого дома считают только 36% респондентов.

Экс-президента США Дональда Трампа, который моложе Байдена только на три года и также намерен участвовать в выборах в 2024 году, слишком старым для второго президентского срока посчитали 47% опрошенных.

Положительно оценили деятельность Байдена на занимаемом посту только 42% респондентов, при этом 59% участников опроса высказали недовольство состоянием экономики и по 63% заявили об обеспокоенности по поводу роста инфляции и вопросом безопасности на границах страны.

Негативно оценили внешнюю политику нынешнего президента США свыше половины участников опроса. 57% заявили о недовольстве его политикой в отношениях с Китаем и ещё 52% — о политике Байдена по поводу конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября американский предприниматель Илон Маск высмеял возраст Байдена и лидера республиканцев в Конгрессе США Митча Макконнелла. По его мнению, оба политика могли бы успешно пройти «пробы на роль Хранителя склепа без грима и спецэффектов».

Байден 30 августа приветствовал президента Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса в Белом доме, зачитав текст приветствия со шпаргалки. Американский лидер открыто читал с блокнота и только иногда поднимал глаза на собеседника.