Москва, 4 сентября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. В результате столкновения автомобиля каршеринга с автобусом в Москве пострадали два человека. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Кадр из видео

Уточняется, что ДТП произошло на улице Широкой, когда проезжавший перекресток на запрещающий сигнал светофора автомобиль каршеринга столкнулся с автобусом.

«В результате дорожной аварии пострадала женщина, она доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что водитель каршерингового автомобиля скрылся с места ДТП, и добавляется, что прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы взяла под контроль установление обстоятельств аварии и привлечение виновника к ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Нижегородской области нетрезвый водитель легкового автомобиля врезался в рейсовый автобус. В результате ДТП погибли оба находившихся в легковушке человека.

В Тюмени 3 сентября в ДТП пострадали 12 человек, включая шестерых детей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не пропустил другую легковушку, выезжая со второстепенной дороги.