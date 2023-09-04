Москва, 4 сентября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже из квартиры известной российской актрисы Юлии Рутберг. Об этом 4 сентября сообщил Telegram-канал «112».

(сс) Екатерина Чеснокова/РИА Новости Юлия Рутберг

Уточняется, что быстро установить личность преступника удалось по записям с камер видеонаблюдения.

«Пока актриса была на гастролях, 36-летний уроженец Узбекистана Уктам Саламов зашёл в многоэтажку на Садово-Сенной улице, сломал замок в квартире на 11 этаже, и забрал почти два с половиной миллиона рублей в разной валюте», ― отмечено в сообщении канала.

Также сейчас полицейские разыскивают и домработницу Юлии Рутберг, которая могла участвовать в преступной схеме. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября стало известно, что квартира народной артистки России Юлии Рутберг в Москве подверглась налёту злоумышленников. Воры унесли с собой деньги и ценности.

С заявлением о краже в полицию обратился сын актрисы. Он сообщил о проникновении в квартиру на Смоленской-Сенной площади и то том, что дверь в жилище взломали.