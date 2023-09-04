Киев, 4 сентября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. ВСУ получили от минобороны Украины дроны Saker Scout с искусственным интеллектом дальностью полета до 10 километров.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

«Дрон Saker Scout с искусственным интеллектом допустили к эксплуатации в ВСУ. Программное обеспечение построено на алгоритмах искусственного интеллекта», — сообщило минобороны Украины в Telegram-канале.

Отмечается, что дальность полёта беспилотников равна 10 км. Украинское ведомство заявило, что дрон способен самостоятельно распознавать и фиксировать технику и передавать координаты в командный пункт. В комплексе работают дрон-разведчик и несколько дронов-камикадзе FPV.

Как сообщало ИА Регнум 13 августа, способный зависнуть на 24 часа российский беспилотник опробовали в зоне СВО. Президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что «Квазимачта» состоит из большого квадрокоптера, который питается электричеством проводами с земли и может висеть в воздухе не менее 24 часов. Он способен поднять в воздух аппаратуру весом до двух килограмм. Также система позволяет вести видеонаблюдение в оптическом и ИК-диапазоне и не подвержена воздействию средств радиоэлектронной борьбы.