Санкт-Петербург, 4 сентября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Таможенники, работающие в порту Санкт-Петербурга, обнаружили на прибывшем из Латвии судне 8 кг кокаина стоимостью около ₽100 млн. Об этом 4 сентября сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

ФТС России Крупная партия запрещенного вещества

«Пресекли контрабанду 8 кг кокаина. Стоимость такой партии на чёрном рынке может составлять около 100 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что наркотики нашли в тайнике, когда досматривали судно. Восемь килограммовых брикетов находились в технической полости.

Балтийская таможня в связи этим возбудила уголовное дело по статье 229.1 УК России, предусматривающей контрабанду наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября в МВД сообщили об обнаружении в подмосковном Наро-Фоминске около 270 кг наркотиков. Их изъяли у иностранца.

В июле ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье, которой управляли с территории Украины. В ней производили синтетические наркотики.